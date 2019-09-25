  • Жителей Алтайского края предупредили о падении отделяющихся частей корабля «Союз-ФГ»

    25 сентября 2019, 16:43

    Ольга Чеснокова

    Жителей населенных пунктов Новоалейское, Плоское и Шипуниха в Алтайском крае предупредили о возможном падении на их территории отделяющихся частей ракеты «Союз-ФГ». Об этом сообщили «Вести-Алтай».

    Пилотируемый космический корабль «Союз-ФГ» запустят в космос 25 сентября с космодрома Байконур. Траектория полета проходит над Алтайским краем. Местные жители могут оказаться в зоне падения отделяющихся частей ракеты.

    «У нас в траекторию попадают три населенных пункта: Новоалейское, Плоское и Шипуниха. Там возможны места падения ступеней. Поэтому мы оповещаем население, чтобы люди не находились на открытых пространствах», — процитировало издание и. о. начальника районного отдела ГО и ЧС Владимира Филиппова.

    Аналогичное предупреждение озвучили также жителям Черышского района. Им рекомендовали не приближаться к озеру Белоголосово. Кроме того, местным жителям посоветовали спрятать в помещениях животных и технику. Также жителей призвали не трогать обнаруженные обломки.

    После запуска ракеты ученые проверят пробы грунта и воды, чтобы выявить возможное попадание ядовитых веществ в окружающую среду, сообщило ИА Nation News.