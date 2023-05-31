31 мая 2023, 21:51
Житель Запорожской области получил ранения после обстрела ВСУ
ТАСС: ВСУ обстреляли город и село в Запорожской области, местный житель получил ранения
ВСУ обстреляли город Пологи и село Инженерное в Запорожской области, рассказали в региональных оперативных службах. В результате атаки местный житель получил ранения, сообщил ТАСС.
По данным силовых структур, в очередной раз город Пологи обстреляли около 20:00. ВСУ попытались атаковать телевышку, однако вышло ли у них повредить ее — пока неизвестно.
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«Также под огнем боевиков оказалось село Инженерное. Основные удары пришлись по улице Шевченко. Разрушены дом 22 и от повторного попадания — [дом] 23. Ранен мирный житель», — собеседники агентства.
Украинские военные не первый раз атаковали Пологи. Днем 14 мая ВСУ обстреляли местный маслоэкстракционный завод, использовав РСЗО «Град». По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, на территории предприятия упали шесть снарядов.
На следующий день ВСУ продолжили обстреливать мирные города. Рогов уточнил, что огонь вели с южных окраин Запорожья. Глава движения предупредил, что российские военные обязательно ответят на выпад противника.
Запорожская область
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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