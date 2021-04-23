Житель Забайкальского края выстрелил в девятилетнюю девочку из ружья

В читинскую больницу с огнестрельным ранением ноги поступила девятилетняя девочка.

Как сообщает transsibinfo.com со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, медики, как и положено по инструкции, сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.

В ранении девочки подозревают 45-летнего жителя Нерчинска, у которого правоохранители обнаружили мелкокалиберное охотничье ружье. Он задержан и уже признался в том, что совершил пресупление.

В отношении него возбуждено уголовное дело.