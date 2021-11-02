Житель Забайкалья отправится в колонию на 12 лет за убийство пенсионера

В Забайкалье местного жителя отправят в колонию на 12 лет за убийство пенсионера. Преступление произошло вечером, когда пенсионер занимался извозом пассажиров на такси. Об этом написал «Царьград».

По данным следствия, между двумя мужчинами в машине произошел конфликт. Обвиняемый достал нож и нанес водителю такси не менее 20 ударов. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Тело убитого было найдено на дороге проезжающими водителями. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.