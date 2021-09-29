Житель Выборга потерял руки из-за взрыва снаряда в гараже

В гараже жителя Выборга (Ленинградская область) взорвался снаряд. В результате 50-летний хозяин гаража потерял обе руки. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

Ситуация произошла в поселке Перово. В гараже пострадавшего находились различные виды оружия, в том числе и взорвавшийся боеприпас. Хозяин помещения пытался распилить предмет болгаркой, однако произошел врыв. Мужчину доставили в реанимацию. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.