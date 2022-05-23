Житель Всеволожска выстрелил в мужчину рядом с алкомаркетом

26-летний безработный житель Всеволожска выстрелил в человека рядом с алкомаркетом. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на издание 78.ru.

В отдел полиции поступила информация о стрельбе возле алкомаркета. Оказалось, что задержанный выстрелил в грудь из пистолета 27-летнему оппоненту. От полученной травмы потерпевший впал в кому.

Выстрел мужчина сделал из револьвера. В ходе проверки удалось выяснить, что злоумышленник переделал сигнальный пистолет в боевой.