Происшествия 05 апреля 2023, 14:18 Житель Всеволожска ранил ножом отца, пытаясь защитить мать

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Во Всеволожске семейная ссора закончилась поножовщиной после того, как 22-летний мужчина заступился за мать. Об этом сообщило Piter.TV.

Предположительно, 45-летний глава семейства поссорился со своей супругой. За женщину вступился сын.

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Как добавили «Невские новости», молодой человек схватился за нож и ранил отца. Пострадавшего мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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