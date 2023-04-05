05 апреля 2023, 14:18
Житель Всеволожска ранил ножом отца, пытаясь защитить мать
Во Всеволожске семейная ссора закончилась поножовщиной после того, как 22-летний мужчина заступился за мать. Об этом сообщило Piter.TV.
Предположительно, 45-летний глава семейства поссорился со своей супругой. За женщину вступился сын.
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Как добавили «Невские новости», молодой человек схватился за нож и ранил отца. Пострадавшего мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Преступления
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