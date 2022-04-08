Житель Всеволожска получил пять лет колонии за избиение ребенка сожительницы

Мужчину из Всеволожска признали виновным в избиении ребенка своей сожительницы. Девочка получила серьезные травмы. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на управление СК РФ по Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в августе прошлого года в квартире матери ребенка. Женщина оставила свою дочь с сожителем и отлучилась на некоторое время. В какой-то момент 26-летнему мужчине не понравилось поведение ребенка, и он ударил девочку не менее 10 раз тапком, а также тупым предметом. Ребенка доставили в больницу.

Суд приговорил злоумышленника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.