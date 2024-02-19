Происшествия 19 февраля 2024, 09:58 Житель Воронежской области хотел подвезти девушек, но съехал в реку Водитель и 2 пассажирки пострадали при съезде Lada с моста в Воронежской области

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В Бобровском районе 19-летний парень не справился с управлением авто и съехал с моста в реку. Пострадал водитель и две пассажирки, в том числе несовершеннолетняя девушка, сообщила полиция Воронежской области.

Авария произошла вечером 17 февраля в селе Чесменка у дома по улице Советская, 58. Парень вез двух девушек 16 и 18 лет из Воронежа на Lada 2107/ВАЗ-21074. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и красная «семерка» съехала с моста влево по ходу движения.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

Пострадали все трое. Их увезли в больницу с травмами разной степени тяжести. Машину подняли из воды, она получила сильные повреждения.

В Приморье грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. Маршрутка опрокинулась в кювет, пострадали четыре человека. По предварительной версии, водитель большегруза не справился с управлением.