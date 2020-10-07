Житель Воронежа избил возле дома двухлетнего мальчика ради воспитания

Пьяный житель Воронежа решил воспитать двухлетнего мальчика с помощью кулаков. Мимо проходящие продавцы перехватили ребенка и дождались сотрудников полиции. Теперь им займется следствие.

Все произошло возле жилого дома. 30-летний мужчина грубо обращался с малышом, несколько раз ударил его по голове. А после взял мальчика на руки и упал вместе с ним через небольшое ограждение рядом с подъездом. После случившегося мальчика увезли в больницу с ушибами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Во дворе дома по переулку Ольховый города Воронежа 30-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, удерживал малолетнего ребенка, после чего, применив физическую силу, посадил его на лавочку и нанес несколько ударов в область головы», — говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан для выяснения обстоятельств. Пока неизвестно, кем злоумышленнику приходится мальчик.

Ранее стало известно о том, что жительницу Ростовской области приговорили к восьми месяцам тюрьмы за избиение шестилетнего пасынка. Об этом сообщил телеканал «Царьград».