Житель Вологодской области угрожал расправой полицейскому, изъявшему из семьи дочь

В Деревне Тудозеро Вологодской области проверили условия проживания неблагополучной семьи. Серьезные нарушения вынудили правоохранителей забрать ребенка для обследования в больнице.

Глава семейства стал замахиваться стулом на полицейского и угрожать. Как сообщил портал «Дни.ру», на мужчину завели уголовное дело.