Житель Вологодской области угрожал расправой полицейскому, изъявшему из семьи дочь
В доме неблагополучной семьи не оказалось еды и отопления, но мужчина оказался готов пойти на крайние меры, чтобы ребенка оставили, сообщило ИА FlashNord.
В Деревне Тудозеро Вологодской области проверили условия проживания неблагополучной семьи. Серьезные нарушения вынудили правоохранителей забрать ребенка для обследования в больнице.
Глава семейства стал замахиваться стулом на полицейского и угрожать. Как сообщил портал «Дни.ру», на мужчину завели уголовное дело.