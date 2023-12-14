14 декабря 2023, 15:46
Житель Волгоградской области утопил друга в бассейне
В Волгоградской области правоохранители задержали 36-летнего жителя города Палласовка, который утопил своего друга в бассейне. О случившемся написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное СУ СКР.
Случай произошел 12 декабря в одном из банных комплексов города. После совместного распития спиртных напитков мужчина неожиданно обхватил сзади 35-летнего товарища руками за шею и полностью погрузил его под воду.
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Сейчас по факту случившегося проводится расследование.
Убийства
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