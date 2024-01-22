Происшествия 22 января 2024, 17:55 Житель Волгоградской области, потративший более 100 тыс рублей с чужой банковской карты, пойдет под суд в Петербурге

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В Петербурге пройдет суд над жителем Волгоградской области, который еще в сентябре 2023 года нашел чужую банковскую карту и потратил с нее более 100 тысяч рублей. Об этом написала газета «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу городской прокуратуры.

После обнаружения в одном из петербургских магазинов банковской карты мужчина попробовал пополнить с ее помощью проездной билет, а затем начал покупать различные товары. За все это время он совершил 104 покупки.

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Материалы уголовного дела передали в Октябрьский районный суд.