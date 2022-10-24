Житель Волгоградской области отравился грибами и умер | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 15:38 Житель Волгоградской области отравился грибами и умер

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В Калачевском районе Волгоградской области в результате отравления грибами скончался 66-летний местный житель. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

«23 октября 66-летний пациент скончался спустя пять суток после госпитализации с диагнозом отравление грибами», — говорится в сообщении.

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Мужчина поел грибов, которые собрал недалеко от своего дома. Что это были за грибы, не уточняется.

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