Житель Волгограда вытащил из огня три автомобиля

В Дзержинском районе Волгограда возле одного из жилых домов загорелся автомобиль.Пламя перекинулось на соседние машины. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

Угроза нависла над десятком транспортных средств. Один из местных жителей решил спасти припаркованные автомобили. До приезда спасателей мужчина с помощью троса смог вытянуть из огня три машины. Причины возгорания установят эксперты-криминалисты. Огонь полностью уничтожил одно транспортное средство. Другие получили повреждения.