Житель Волгограда в пылу пьяной ссоры убил собутыльника и пожилую женщину

В Советском районе Волгограда в квартире нашли тела 78-летней женщины и 55-летнего мужчины, проживающих вместе. Причиной смерти двоих жильцов стали нанесенные им колото-резаные раны.

Как сообщили novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Волгоградской области, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Первым в списке подозреваемых оказался 57-летний мужчина, который ранее отбывал срок за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего.

Было установлено, что подозреваемый виделся с потерпевшими в день их смерти. Однако на допросе мужчина отрицал свою причастность к преступлению. После психофизиологического исследования выяснилось, что подозреваемый пытается скрыть правду.

Правоохранительные органы собрали улики, которые свидетельствовали против подозреваемого, и под давлением доказательств он признался в содеянном.

Причиной жестокого двойного убийства стал конфликт между мужчинами. Обвиняемый напал на оппонента с костылем и потом ударил его ножом 10 раз. Пожилая женщина попыталась остановить драку. Ей обвиняемый нанес более 25 ножевых ранений.

Подозреваемого задержали. Суд ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу.