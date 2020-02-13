Житель Волгограда устроил стрельбу в одном из офисов города

Все случилось в районе половины десятого вечера по местному времени. Сотрудники офиса праздновали корпоратив. В полиции добавили, что выстрелы производились из не боевого оружия. О стрельбе правоохранителям сообщили очевидцы. Полиция выставила оцепление и задержала стрелявшего. Мужчину задержали и доставили в отделение. Проводится проверка.