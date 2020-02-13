13 февраля 2020, 17:06
Житель Волгограда устроил стрельбу в одном из офисов города
Представители ГУ МВД по Волгограду сообщили о стрельбе в одном из офисов города. Инцидент произошел в офисном комплексе на территории Дзержинского района, где 22-летний мужчина открыл огонь из автомата Калашникова, сообщил сайт novostivolgograda.ru.
Все случилось в районе половины десятого вечера по местному времени. Сотрудники офиса праздновали корпоратив. В полиции добавили, что выстрелы производились из не боевого оружия. О стрельбе правоохранителям сообщили очевидцы. Полиция выставила оцепление и задержала стрелявшего. Мужчину задержали и доставили в отделение. Проводится проверка.