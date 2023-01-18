Происшествия 18 января 2023, 15:44 Житель Волгограда спас троих наркоманов от смерти из-за передозировки

Читать 360tv в

Житель Волгограда обнаружил на улице троих мужчин, которые умирали от передозировки наркотиками. Неравнодушный мужчина вызвал скорую и оказал им первую помощь. Об этом сообщили «Новости Волгограда».

Ситуация произошла 17 января на улице Дружбы. Проезжая на такси рядом с домом № 79, мужчина заметил троих человек, которые неподвижно лежали на земле. Кожа одного из них успела стать сине-фиолетовой. Мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь.

Реклама

Врачи диагностировали у пострадавших интоксикацию запрещенными веществами. Одного из них положили в токсикологию.

Реклама