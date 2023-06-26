Происшествия 26 июня 2023, 18:15 Житель Волгограда спас тонущих деда и двоих внуков

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Житель Светлоярского района Волгоградской области Ренат спас двух мальчиков и их дедушку из воды. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на данные местной администрации.

Ситуация произошла накануне. Один из мальчиков упал в Волгу, и его подхватило течение. Второй ребенок испугался и тоже попал в воду. На помощь им спрыгнул дедушка.

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Ренат, который оказался свидетелем случившегося, тут же бросился в воду.

«Ноги судорогой свело, а плиты скользкие. Думал, что сейчас оба утонем. Дитя оставить мыслей не было. Стал звать на помощь, мужчина подал удочку и забрал ребенка. Сам бросился помогать дедушке и второму мальчику», — рассказал он.