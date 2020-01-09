09 января 2020, 20:23
Житель Волгограда случайно ранил себя в живот, разделывая мясо
Медики Волгограда спасли мужчину, поступившего в больницу с проникающим ранением в область живота. Пострадавший утверждает, что рану нанес себе сам случайно, разделывая тушу на работе. Об этом сообщило издание novostivolgograda.ru.
Мужчина с разрезанным животом был доставлен в Железнодорожную больницу Волгограда прямо с рабочего места — точки по продаже мяса. Медики установили, что у пострадавшего повреждена печень и оперативно прооперировали его.
Сейчас угрозы для жизни нет. О таких ранениях врачи должны сообщать в полицию, что и было сделано. Прибывшие в медучреждение полицейские опросили пострадавшего, который заявил, что рану нанес себе сам, по неосторожности, во время разделывания туши. Это подтвердили и свидетели происшествия.