Житель Волгограда случайно ранил себя в живот, разделывая мясо

Мужчина с разрезанным животом был доставлен в Железнодорожную больницу Волгограда прямо с рабочего места — точки по продаже мяса. Медики установили, что у пострадавшего повреждена печень и оперативно прооперировали его.

Сейчас угрозы для жизни нет. О таких ранениях врачи должны сообщать в полицию, что и было сделано. Прибывшие в медучреждение полицейские опросили пострадавшего, который заявил, что рану нанес себе сам, по неосторожности, во время разделывания туши. Это подтвердили и свидетели происшествия.