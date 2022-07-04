Житель Волгограда пострадал в результате пожара

В Волгограде произошел пожар, в результате которого один человек пострадал. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МЧС.

В 16-этажном здании на улице Тимирязева на одном из последних этажей загорелись вещи в квартире. Менее чем за час огонь был потушен, хотя, по словам жильцов дома, пожарные гидранты в это время не работали. По данным издания, один человек получил травмы. Причины случившегося выясняются.