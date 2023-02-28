Происшествия 28 февраля 2023, 15:54 Житель Волгограда получил наказание за избиение беременной девушки

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Советский районный суд Волгограда вынес приговор 25-летнему местному жителю, который в 2021 году избил беременную девушку. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

В ночь с 17 на 18 декабря мужчина нанес несколько ударов девушке после того, как она сообщила о своей беременности. Волгоградец угрожал возлюбленной расправой, полагая, что ребенок не от него.

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Обвиняемого в избиении осудили на четыре года, сообщили в региональной прокуратуре.

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