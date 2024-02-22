22 февраля 2024, 16:50
Житель Волгограда получил множественные ожоги после возгорания газовой колонки
В Волгограде медики экстренно госпитализировали 25-летнего местного жителя, который получил множественные ожоги после возгорания газовой колонки. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Случай произошел в одном из домов по улице Петроградская. У пострадавшего оказалась повреждена кожа на всем теле и конечностях.
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«Мужчина был доставлен в приемное отделение с диагнозом „термический ожог тела 40%“», — говорится в сообщении.
Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное.
Газ
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