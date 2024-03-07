Происшествия 07 марта 2024, 13:14 Житель Волгограда погиб в лобовом ДТП в Калачевском районе

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Смертельная авария, в которой погиб житель Волгограда, произошла накануне на 58-м километре трассы в Калачевском районе. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Сообщается, что мужчина за рулем ВАЗа вылетел на встречную полосу, после чего лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai. Отечественную машину сильно помяло, водитель погиб на месте.

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О других погибших и пострадавших не сказано. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.