Происшествия 16 февраля 2024, 22:23 Житель Волгограда пнул в живот девушку в магазине Житель Волгограда, пнувший ногой в живот девочку в магазине, попал на видео РИА «Новости»

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Взрослый мужчина пнул в живот девушку в супермаркете в Волгограде, его действия попали на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщило издание V1.ru.

На кадрах видно, что девушка и мужчина шли вдоль стеллажей с продуктами, а когда они поравнялись, то он неожиданно замахнулся ногой в ее сторону. От удара в живот девочка согнулась пополам.

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Причины агрессии мужчины пока неизвестны, потерпевшая никак его не провоцировала до столкновения. По информации издания, пострадавшая обратилась в полицию.

Нападение произошло 7 февраля в магазине, расположенном в Краснооктябрьском районе рядом с ЖК «Олежкина слобода».

До нападения на девушку мужчина преследовал на улице другую девочку, которая забежала в магазин в поисках укрытия, уточнило издание.

Местные правоохранители уже ищут агрессивного покупателя.

Ранее полицейские задержали трех подростков, которые угрожали прохожим молотком и грабили их в Волгограде.