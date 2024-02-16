Происшествия 16 февраля 2024, 11:48 Житель Волгограда отправится в колонию за убийство 22-летней давности

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Суд вынес приговор 39-летнему жителю Волгограда. Он совершил убийство, когда был еще подростком. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

В ноябре 2001 года фигурант и его приятели напали на прохожего возле дома по улице Удмуртской. Злоумышленник ударил жертву ножом, ранения оказались смертельными.

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Только недавно правоохранители смогли установить личность преступника. Мужчине назначили наказание в виде девяти лет колонии. Остальных участников банды все еще ищут.