Житель Волгограда отправится в колонию на 9 лет за убийство сотрудницы детского сада

Краснооктябрьский районный суд Волгограда назначил обвиняемому в убийстве сотрудницы одного из детских садов наказание в виде лишения свободы на девять лет и два месяца. Отбывать срок 32-летний уроженец Грузии будет в колонии строгого режима.

Кроме этого, его обязали выплатить штраф в 1,5 миллиона рублей дочери погибшей, сообщает Novostivolgograda.ru.

Подсудимый познакомился с жертвой на работе — он занимался доставкой продуктов в дошкольное учреждение. Через какое-то время 47-летняя женщина ради нового возлюбленного ушла из семьи. Затем оформила несколько кредитов.

Романтическая история продлилась недолго. Уроженец Грузии задушил женщину, после чего спрятал ее тело в заброшенном дачном доме. Чтобы отвести от себя подозрение, он спустя некоторое время имитировал ее голос по телефону. Родственники и коллеги считали, что женщина находится на больничном.

Правоохранители все же задержали его за несколько часов до выезда из России. Сначала он отрицал причастность к преступлению, однако позднее во всем сознался.

Суд признал его виновным по двум статьям — убийство и кража со значительным ущербом.