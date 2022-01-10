Житель Волгограда напал с ножом на бывшего одноклассника

В Волгограде в рождественскую ночь двое бывших одноклассников поссорились в ходе застолья. Один из них схватился за нож и ударил им приятеля, передает сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

О поступлении в больницу мужчины с ножевыми ранами сообщили медики. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался оказался 30-летний житель Волгограда, ранее уже имевший проблемы с законом. По его словам, повод для ссоры был незначительным. Возбуждено уголовное дело.