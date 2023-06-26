Происшествия 26 июня 2023, 18:51 Житель Волгограда на гидроцикле врезался в «танцующий» мост

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Житель Волгограда, который катался на гидроцикле по Волге, врезался в опору «танцующего» моста. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на следственный отдел на транспорте по региону.

Ситуация произошла в четверг, 22 июня. Молодой человек 2005 года рождения катался вместе с девушкой 2000 года рождения. Около 17:30 он врезался в опору моста. Из-за этого гидроцикл перевернулся.

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«Судоводитель и пассажир оказались в воде. Телесных повреждений они не получили», — отметили в ведомстве.

На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.