Житель Волгограда чудом остался жив после падения с седьмого этажа

В Волгограде падение 35-летнего мужчины из окна седьмого этажа обошлось без летальных последствий.

Как сообщает novostivolgograda.ru, на улице Елецкой прохожие позвонили в скорую, увидев мужчину, который лежал возле многоэтажного дома без движения. Также на нем не было верхней одежды, несмотря на зиму.

Медики зафиксировали у него многочисленные травмы, которые характерны при падении человека с большой высоты. Речь об ушибах и различных переломах.

По предварительным данным, мужчина в этом доме был в гостях. Когда у самого пострадавшего полиция сможет узнать, что произошло в тот день, пока не известно. У медиков нет прогнозов относительно его состояния здоровья.