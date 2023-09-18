Происшествия 18 сентября 2023, 13:11 Житель Волгодонска попал в ДТП сразу после угона автомобиля

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Житель Волгодонска в Ростовской области устроил ДТП сразу после угона легкового автомобиля с парковки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, после чего угнанный им отечественный автомобиль врезался в припаркованную во дворе иномарку. От удара машина опрокинулась на крышу.

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Отмечается, что угонщика задержали, против него возбудили уголовное дело.