08 января 2023, 13:59
Житель Владивостока выстрелил в охранника парковки
Полицейские задержали мужчину, выстрелившего в охранника парковки во Владивостоке
Правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил из аэрозольного пистолета в охранника автомобильной парковки во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба глава регионального МВД в Telegram-канале.
Пострадавший обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что работает охранником платной автомобильной парковки на улице Русской. Между ним и водителем автомобиля произошел конфликт из-за потери парковочного талона, необходимого для оплаты.
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Водитель категорически отказывался оплачивать штраф за утраченный талон. В итоге он произвел оплату, после чего выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону 28-летнего охранника и скрылся.
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Полицейские оперативно задержали нарушителя и доставили в отдел. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель.
Против него завели дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». О состоянии пострадавшего охранника официально не сообщается.
МВД РФ
Владивосток
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