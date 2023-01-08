Происшествия 08 января 2023, 13:59 Житель Владивостока выстрелил в охранника парковки Полицейские задержали мужчину, выстрелившего в охранника парковки во Владивостоке

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Правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил из аэрозольного пистолета в охранника автомобильной парковки во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба глава регионального МВД в Telegram-канале.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что работает охранником платной автомобильной парковки на улице Русской. Между ним и водителем автомобиля произошел конфликт из-за потери парковочного талона, необходимого для оплаты.

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Водитель категорически отказывался оплачивать штраф за утраченный талон. В итоге он произвел оплату, после чего выстрелил из аэрозольного пистолета в сторону 28-летнего охранника и скрылся.

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Полицейские оперативно задержали нарушителя и доставили в отдел. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель.

Против него завели дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». О состоянии пострадавшего охранника официально не сообщается.