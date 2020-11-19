Житель Владивостока рассказал, как ему удалось спастись при падении бетонной плиты на машину

Хозяин машины, на которую упала бетонная плита, успел отскочить от автомобиля в последнюю секунду. Он до сих пор пребывает в шоковом состоянии, о чем рассказал «360».

«У меня шок. Я сейчас сижу дома. Никуда не пошел сегодня. Я и с утра никуда не собирался, просто хотел почистить свою машину ото льда. Было часов 11 утра, когда услышал скрежет наверху, посмотрел — летит бетонная плита. Отбежал, она упала. Плита с крыши, там такая маленькая будочка есть, как из подъезда на крышу выбираться. Ее дернули, задели, видимо, она и вывалилась», — рассказал «360» житель Владивостока Александр.

Когда мужчина понял, что ему удалось спастись от страшной участки, он кричал и плакал. Жена Александр увидела плиту в машине и тоже была в шоке. Мужчина уже начал праздновать второе рождение, чтобы избавиться от первого стресса и шока.

«Я эту машину две недели назад купил. Еще даже переоформить не успел. Машина дорогая, 600 тысяч отдал за нее. Копил на нее, жалко. Я ее в порядок привел, бампера поменял. Всю душу в машину вложил», — поделился Александр.

Мужчина ходит в море, ловит «крабиков». У него есть ребенок, а также собака и кошка. Неравнодушные сограждане уже начали отправлять ему деньги для покупки нового автомобиля. Александр рассказал, что получает по 100–200 рублей переводами. Уже накопилось три-четыре тысячи.

Бетонная плита упала на машину утром 19 ноября. Автомобиль оказался смят, лобовое стекло пробито. Падение засняли камеры, видео уже появилось в Сети. Происшествием будет заниматься прокуратура.