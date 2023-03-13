Происшествия 13 марта 2023, 15:54 Житель Владивостока пожаловался на злоумышленников, которые прокололи колеса его машины

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Во Владивостоке местный житель пожаловался на злоумышленника, который в районе улицы Спиридонова проколол колеса его припаркованной машины. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Жители города в социальных сетях отметили, что таким образом автомобилисты обозначают парковочные места, которые якобы принадлежат им.

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«Так мужик решает проблемы с парковкой и наживает себе врагов», — говорится в сообщении к видео, опубликованному в Сети.

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Добавим, что инцидент произошел в темное время суток.