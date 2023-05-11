11 мая 2023, 00:36
Житель Владивостока погиб в аварии во время отдыха на Пхукете
ДТП произошло на острове Пхукет в Таиланде. В результате погиб житель Владивостока. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на газету «Новости Пхукета».
Авария произошла 8 мая в районе Ката возле пляжа Карон на западном побережье острова, отметили в службе спасения Ruamjai Foundation. Мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в препятствие. В результате он погиб на месте.
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Информацию подтвердил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.
ДТП
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