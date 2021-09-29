Житель Владимирской области спас соседа из огня

Во Владимирской области произошел пожар, в результате которого едва не погиб местный житель. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в деревне Аленино. На улице Радужной загорелся двухэтажный гараж, который был приспособлен для жилья. Огонь охватил площадь в 48 «квадратов». На момент ЧП внутри находились ребенок, женщина и мужчина. Первым двум удалось покинуть гараж. Оставшегося мужчину вытащил из огня сосед. Прибывшие на место происшествия пожарники потушили постройку.