Происшествия 15 февраля 2023, 16:57 Житель Владимирской области получил срок за перелом носа полицейскому

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Ленинский районный суд во Владимире назначил местному жителю 1,6 года колонии общего режима за драку с сотрудником полиции. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина нанес удар полицейскому в областном наркологическом диспансере после того, как сотрудник правоохранительных органов предупредил о составлении административного протокола за езду в нетрезвом виде.

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Медики диагностировали у автоинспектора закрытый перелом носа.

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