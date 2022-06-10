Житель Владимирской области погиб из-за загоревшегося в гараже грузовика

Пожар произошел в деревне Головино Петушинского района Владимирской области. В одном из гаражей загорелся автомобиль. Об этом сообщил «Царьград».

Информация о возгорании поступила около семи утра. На место происшествия прибыли восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Спасатели обнаружили, что в гараже загорелся грузовой автомобиль. Они вывезли машину, а после потушили ее.

Внутри большегруза в момент пожара находился 46-летний мужчина. Он скончался.