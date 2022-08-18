Житель Владимирской области напал на сотрудников полиции, угрожая убить их пилой

В Александровском районе Владимирской области полицейские задержали местного жителя, который пытался убить электрической пилой сотрудников правоохранительных органов. Об этом написал «Царьград».

Инцидент произошел 9 июля в селе Бакшеево. Во время распития спиртных напитков мужчина решил отомстить бывшей теще за ранее нанесенные обиды, схватил электропилу и направился к ее дому. Женщина тут же вызвала полицейских.

Прибывшие по адресу стражи порядка попытались усмирить злоумышленника, однако он направил пилу в их сторону и пригрозил расправой.

У мужчины изъяли инструмент и отвезли его в отделение полиции. До вынесения судебного решения он будет находиться под стражей.