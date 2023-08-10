Происшествия 10 августа 2023, 00:45 Житель Верхнего Тагила выбросил котенка девушки из окна и обещал ей ту же судьбу Pxhere

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После ссоры с девушкой житель Верхнего Тагила выкинул ее котенка из окна. Хозяйка домашнего животного Надежда в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что ее питомец выжил.

В Сети появилось видео, на котором мужчина взял котенка за шкирку и выкинул из окна. Мужчина лично снимал процесс на камеру и, обратившись к девушке, сказал: «Так будет и с тобой».

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«С котенком все хорошо, в полицию обращение поступило! Котенка я пока отдала на передержку, но я его заберу», — пояснила Надежда.

Она отдала котенка на передержку в приют «Крош». Хозяйка заведения призналась, что не хочет отдавать обратно животное. По ее словам, после падения у питомца не было травм, с ним все хорошо. Котенок нормально питается и ведет себя ласково. Хозяйка питомца требует его вернуть и собирается уехать с ним в Саратов.

«Пока не знаю, что делать, мне не хочется его ей отдавать», — отметила женщина из приюта.

Она уточнила, что выбросивший котенка мужчина сам его принес обратно в квартиру. А представители приюта лично приезжали и забирали животное оттуда.

Подобная ситуация произошла в начале августа в Подольске. Местный житель выбросил собаку из окна своей квартиры на 11-м этаже. Питомец скончался. Правоохранители задержали 53-летнего мужчину.