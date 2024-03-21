Происшествия 21 марта 2024, 13:49 Житель Урала убил супругу на фоне ревности. Заведено уголовное дело

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В городе Заречный на Урале правоохранители расследуют обстоятельства смерти 39-летней женщины. В убийстве подозревают ее супруга, который расправился с возлюбленной на фоне ревности. Об этом написал сайт Е1.

К соседям убитой постучался восьмилетний мальчик и попросил помощи, те сразу же вызвали правоохранителей. Наряд полиции, прибывший на место, выломал дверь и увидел труп женщины. На ее теле было не менее 16 ножевых ранений, сообщил «Царьград».

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Подозреваемый рассказал, что он в порыве ревности схватил нож и зарезал возлюбленную. Также угрозы стали поступать в адрес сына, однако мальчик успел убежать. У семьи есть 14-летняя дочь, она в момент убийства была у бабушки.

По факту случившегося заведено уголовное дело.