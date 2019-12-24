    24 декабря 2019, 10:35

    Житель Урала убил девочку за пролитый ею спирт

    Ольга Ситникова

    Мужчина из города Ирбит в Свердловской области жестоко убил двухлетнюю девочку. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Следственный комитет, полицию и Прокуратуру региона.

    В марте 2019 года обвиняемый пришел к падчерице и остался с двумя ее детьми, когда девушка ушла на работу. Сначала мужчина выпил пиво, затем налил в кружку спирт. На некоторое время он ушел за водой. Вернувшись, увидел, что девочка в возрасте двух лет опрокинула кружку и пролила спирт. Мужчина снова налил в кружку спирт и история повторилась: девочка, играя, снова разлила его.

    «Мужчина схватил малолетнюю за шею, вынес в коридор и нанес не менее 48 ударов кухонным ножом и не менее 15 раз ударил ребенка о выступающие части холодильника. От многочисленных ранений двухлетняя девочка скончалась на месте», — пояснила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

    Следователям преступник пытался доказать, что не причастен к инциденту.

    «После того, как в ходе допроса ему задали вопрос, как он объяснит, что дверь была закрыта изнутри и он сам открыл ее работникам полиции, мужчина признал факт убийства», — пояснила Канатова.

    На настоящий момент дело передали в Свердловский областной суд.