Житель Урала стал виновником ДТП, в котором погибла его беременная девушка | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Житель Урала стал виновником ДТП, в котором погибла его беременная девушка

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В Свердловской области суд вынес наказание 37-летнему местному жителю, который в результате ДТП погубил свою 37-летнюю возлюбленную. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Известно, что возлюбленная виновника ДТП находилась на седьмом месяце беременности.

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«Лушечкин, управляя принадлежащим ему автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь на 180 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень в Пышминском районе в условиях осадков в виде снега и мокрого покрытия проезжей части со скоростью около 90 километров в час, нарушил пункт 10.1 Правил дорожного движения РФ», — говорится в сообщении ведомства.

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В итоге автомобиль выбросило на встречную полосу, где ехал грузовик Mercedes-Benz. Девушка скончалась на месте происшествия, а мужчину с травмами доставили в больницу.

Суд назначил пострадавшему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, которое было заменено на принудительные работы на этот же срок.

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