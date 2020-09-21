21 сентября 2020, 18:39
Житель Урала поджег товарища из-за женщины
Житель города Алапаевск в Свердловской области поджег знакомого из-за конфликта, который возник во время совместного застолья. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.
В Алапаевске 32-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения он поссорился с знакомым, написала «Газета.ru».
«На почве ссоры злоумышленник облил потерпевшего горючим веществом и поджег его. В результате пострадавшему были причинены обширные ожоги. После произошедшего пострадавший доставлен в больницу, где в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Инцидент произошел из-за женщины, которая понравилась обоим мужчинам.
Возбуждено уголовное дело.