Житель Урала поджег товарища из-за женщины

В Алапаевске 32-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения он поссорился с знакомым, написала «Газета.ru».

«На почве ссоры злоумышленник облил потерпевшего горючим веществом и поджег его. В результате пострадавшему были причинены обширные ожоги. После произошедшего пострадавший доставлен в больницу, где в настоящее время находится в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел из-за женщины, которая понравилась обоим мужчинам.

Возбуждено уголовное дело.