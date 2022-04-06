06 апреля 2022, 16:39
Житель Урала насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе
Смертельное ДТП произошло утром 4 апреля в городе Асбест Свердловской области. Там водитель Ford Focus наехал на 81-летнего пенсионера на пешеходном переходе. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.
За рулем автомобиля находился 28-летний мужчина. Он направлялся по улице Промышленная со стороны Асбеста. На пешеходном переходе водитель не уступил дорогу пенсионеру и наехал на него. После автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. Пенсионер погиб на месте происшествия.