Житель Урала насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе

Смертельное ДТП произошло утром 4 апреля в городе Асбест Свердловской области. Там водитель Ford Focus наехал на 81-летнего пенсионера на пешеходном переходе. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

За рулем автомобиля находился 28-летний мужчина. Он направлялся по улице Промышленная со стороны Асбеста. На пешеходном переходе водитель не уступил дорогу пенсионеру и наехал на него. После автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся. Пенсионер погиб на месте происшествия.