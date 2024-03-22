Происшествия 22 марта 2024, 14:47 Житель Ульяновска сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке Shot: ульяновец сломал челюсть и сбрил волосы девушке, заподозрив ее в измене РИА «Новости»

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В Ульяновске местный житель жестоко отомстил возлюбленной якобы за общение с другими молодыми людьми. Пострадавшую с травмами увезли в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, накануне 16-летняя школьница находилась в гостях у своего 21-летнего молодого человека. Выпив алкоголь, он устроил разборки с возлюбленной, обвиняя ее в общении с другими. Сначала мужчина ударил девятиклассницу кулаком по лицу, а затем сбрил ей часть волос, чтобы на нее больше никто не посмотрел.

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В итоге девочке потребовалась помощь медиков, ее увезли в больницу. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти.

Молодого человека задержали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Как оказалось, его уже судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Краснодаре сотрудники полиции нашли мужчину, который избил свою сожительницу и дочь. Его удалось задержать в Туапсинском районе.