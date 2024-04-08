Происшествия 08 апреля 2024, 15:29 Житель Улан-Удэ убил охранника боулинг-клуба из-за запрета курения

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В Улан-Удэ правоохранители задержали местного жителя, который во время отдыха в боулинг-клубе убил охранника. Об этом сообщила Lenta.ru, ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России.

Уточняется, что злоумышленник напал на сотрудника заведения, когда тот ему запретил курить. Они отошли поговорить возле гардероба и злоумышленник вонзил нож в голову охраннику, написал kp.ru.

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Теперь нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.