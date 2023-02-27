Происшествия 27 февраля 2023, 14:39 Житель Уфы выжил после падения в шахту лифта с восьмого этажа

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Несчастный случай с 28-летним рабочим произошел накануне во время установки в одном из домов Уфы обогревателей. Об этом написала Lenta.ru.

Во время подъема конвекторов отопления мужчина упал в шахту лифта, находясь на восьмом этаже здания, сообщило ИА Nation News.

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Пострадавшего с сотрясением головного мозга и переломами ног доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

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