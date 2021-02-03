Житель Уфы с перерезанной шеей скончался в гостинице

По информации следователей, 28-летнего молодого человека ударили ножом во время конфликта в доме на Петрозаводской улице. Хозяина квартиры, в которой произошла ссора, задержали по подозрению в нападении, написал сайт «Политика сегодня».

Собственник квартиры не стал скрываться от правоохранителей. При этом вину в произошедшем он не признал. Ведется расследование.