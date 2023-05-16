Происшествия 16 мая 2023, 18:03 Житель Уфы попал в реанимацию после нападения неизвестного с ножом

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Неизвестный напал с ножом на жителя города Уфы, пострадавшего доставили в реанимационное отделение. Об этом сообщил сайт Mkset со ссылкой на пресс-службу Минздрава Республики Башкортостан.

По предварительным данным, нападение произошло на парковке по улице Менделеева. Местный житель сидел за рулем своей машины, когда неизвестный без объяснений причин ранил его ножом.

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Отмечается, что по факту нападения проводится проверка, правоохранители устанавливают личность нападавшего.